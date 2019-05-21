Реверсивный инжиниринг и «Умный» город: Голикова ознакомилась с компетенциями FutureSkills

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова осмотрела соревновательную площадку VII Национального чемпионата WorldSkills Russia по компетенциям FutureSkills. Вице-премьера сопровождал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Future Skills — зона соревнований по перспективным профессиям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. Речь идет о таких направлениях, как «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Роботизированная сварка», «Синтез и обработка металлов» и т. д. Одна из компетенций в этой сфере — «Информационное моделирование».

«Компьютерное моделирование — это новый подход к автоматизации строительной, проектной и градостроительной деятельности. При помощи него можно привязывать больше характеристик к определенным объектам и более эффективно управлять данными. А когда эти данные по отдельным объектам могут быть собраны в городские или территориальные модели, это создает правильный переход к концепции „Умный город“», — рассказал главный эксперт площадки Сергей Волков.

В строительной и смежной отраслях России задействовано порядка 10 млн человек. Соответственно, стоит вопрос о том, что инженеров нужно сейчас переподготавливать с учетом этих новых технологий, заявил спикер.

«Наши специалисты обладают достаточным опытом и могут экспортировать эти услуги за рубеж и точно также участвовать в международном строительном рынке. Так, осваивая эти передовые технологии, мы будем такими же конкурентоспособными, как и другие страны», — подытожил Волков.

Одной из наиболее интересных площадок для гостей соревнований стала компетенция «Реверсивный инжиниринг». На стенде был выставлен самолет Казанского авиационного завода. Одно из заданий участников — отсканировать одну из деталей фюзеляжа транспортного средства.

«Например, существует необходимость восстановить деталь, но нет чертежей. А деталь срочно нужна — какой-то станок встал, не работает. При помощи оборудования и хорошо заточенных рук мы берем эту деталь и восстанавливаем. Создаем компьютерную модель, при помощи сканера можно создать облако точек и по облаку выстроить точные размеры. После этого создать чертеж и уже запустить производство этой детали», — поделился с ИА «Татар-информ» эксперт компетенции Вадим Начаров.

Кроме того, вице-премьеру презентовали проект музея отечественной авиации на базе советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Ранее Президент России Владимир Путин поручил Министерству науки и высшего образования РФ помочь в реализации проекта.

«До 30 тыс. школьников в год мы сможем принимать, чтобы всю эту красоту показывать. Это будет единственный в мире музей внутри сверхзвукового самолета, — рассказал Татьяне Голиковой ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов. — Все экспонаты интерактивные. Кабина пилота уже полностью восстановлена. Дети могут в режиме компьютерной анимации сидения управлять самолетом: взлет, посадка, преодоление сверхзвукового барьера».

Участниками финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» в Казани станут более тысячи конкурсантов. Экспертное сообщество представят 1274 компатриота.

Финальные состязания Национального чемпионата состоятся с 21 по 23 мая в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.