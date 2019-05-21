Более ста представителей Совета татарских аксакалов Москвы приняли участие в ифтаре

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Для аксакалов и ветеранов татарского движения Москвы состоялся ифтар под девизом «Ветераны передают эстафету молодежи». В мероприятии приняли участие более ста представителей Совета татарских аксакалов Москвы, сообщает пресс-служба «Штаба татар».



В мероприятии приняли участие не только ветераны татарского движения, но и председатели, активисты татарских автономий, студенческих клубов, а также видные ученые и общественные деятели.



Председатель Совета татарских аксакалов Москвы, профессор, дипломат Юлдуз Халиуллин, приветствуя участников ифтара, призвал принимать активное участие в проектах «Штаба татар Москвы». Также аксакал затронул проблемы мусульман в мире.



Руководитель штаба Рустэм Ямалеев отметил, что преемственность поколений является важным фактором, влияющим на развитие татарского народа. От того, насколько удачно старшим членам общины удается передать молодым накопленные традиции, знания, умения и навыки, зависит успешность татарского сообщества.



Ифтар продолжился проповедью представителя Духовного собрания мусульман России Ислама хазрата Валитова, который рассказал о ценностях традиционного ислама. Он призвал сохранять духовные традиции и родной язык.



Также с обращением к молодежи обратился член региональной татарской автономии города Москвы 91-летний аксакал Ахмет Галимов. Долгожитель поделился историей ислама среди московских татар. Он выразил слова благодарности организаторам такого рода мероприятий, отметив, что идет духовное возрождение татар Москвы.

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