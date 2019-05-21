В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция, посвященная общественному контролю в сфере ЖКХ

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В среду, 22 мая, в 13.00 в информационном агентстве «Татар-информ» пройдет пресс-конференция на тему «Пять лет общественного контроля в сфере ЖКХ в Республике Татарстан: итоги и перспективы».

За пять лет работы в Татарстане общественному контролю в сфере ЖКХ удалось достичь существенных результатов: это несколько тысяч реально решенных проблем собственников; заметное повышение коммунальной грамотности потребителей услуг, а также снижение социальной напряженности и рост гражданской активности населения.

О том, как будет далее развиваться общественный контроль, расскажут исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, председатель НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан» Михаил Застела и исполнительный директор НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан» Дмитрий Романов.

На сайте «Татар-информ» состоится онлайн-трансляция пресс-конференции. Задать вопросы можно в комментариях к онлайн-видео или на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать название СМИ.

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