(Набережные Челны, 21 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах акцию «Добрый шкаф» сделали бессрочной, сообщила организатор благотворительной кампании, руководитель ТОС «Мирный» Ольга Айдимирова.

Акция «Добрый шкаф» была запущена в Автограде два с половиной года назад, под Новый год. Тогда она носила краткосрочный характер и была нацелена на то, чтобы скрасить праздник людям, у которых не всегда хватает средств и возможностей на покупку даже элементарного набора продуктов, одежды и хозтоваров. Однако отклик челнинцев на призыв поделиться вещами оказался настолько мощным, что организаторы по истечению времени решили сделать акцию бессрочной.

«Сама по себе идея не отличается оригинальностью, — призналась Айдимирова. — Да мы к этому и не стремились. Однако, как выяснилось, она востребована общественностью. У людей есть реальная потребность помогать окружающим. Но у нас в городе мало благотворительных пунктов, которые работали бы на постоянной основе. Поэтому наш “Добрый шкаф” пришелся по душе челнинцам».

По словам председателя ТОС «Мирный», нельзя сказать, что «шкаф» пополняется постоянно. «Люди идут к нам наплывами. Иногда действительно — дверь не закрывается, иногда посетителей нет. Буквально вчера пришел мужчина с большим набором продуктов. Видно было, что подбирал все с умом — в пакете в основном базовые продукты: крупы лучших сортов, масло, мясные продукты. Хотели его поблагодарить, спросили, как зовут. Он отказался называть себя. И это у нас обычное явление — благотворители всегда проявляют крайнюю скромность. Мы уже к этому привыкли. Бывает, на джипах подъезжают и выгружают большие тюки с одеждой, продовольствием, обувью. И все это с бирками, только что из магазина. А о себе при этом ни слова», — отметила Айдимирова.

К чему организаторы «Доброго шкафа» никак не могут привыкнуть — так это к рассказам тех, кто приходит за помощью. «Иногда слезы наворачиваются, когда видишь, как людей жизнь потрепала», — призналась председатель ТОС.

По ее словам, одежду в штабе «Доброго шкафа» раздают без всяких ограничений. «Тут многие приходят и подбирают гардероб на всю семью», — поделилась подробностями акции организатор.

А вот продукты, канцелярские и хозяйственные товары передаются только тем, кто находится в особом списке. «На особом контроле находятся многодетные семьи и инвалиды. Их мы опекаем на постоянной основе. Таких у нас 20 семей. И если появляются редкие “благотворительные взносы”, то в этот же день отдаем их нуждающимся. Это большое подспорье для тех, кто едва сводит концы с концами», — отметила Айдимирова.

Председатель ТОС утверждает, что никогда не пытались подсчитать, сколько уже всего раздали.«Это же не наши вещи. Это дары челнинцев. Мы выступаем только посредниками между ними и нуждающимися», — объяснила свою позицию женщина.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.