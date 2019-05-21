В «Татар-информ» расскажут о фестивале «Архитектурное наследие-2019»

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В среду, 22 мая, в 10.00 на площадке ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная II Всероссийскому фестивалю с международным участием «Архитектурное наследие-2019».

Фестиваль будет проходить в Казани с 22 по 26 мая 2019 года. Главной его целью станет демонстрация примеров сохранения и популяризации рационального использования памятников архитектуры.

На вопросы журналистов о мероприятии ответят помощник Президента Татарстана Олеся Балтусова, замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Владимир Кудряшев, заместитель председателя Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Светлана Персова и Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн на сайте «Татар-информ». Гостям можно задавать вопросы в комментариях к онлайн-видео или на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать название СМИ.

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