Обнародован проект памятника царице Сююмбике в городе Касимов Рязанской области

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Айгуль Шайхульисламова). Обнародован проект памятника царице Сююмбике, который планируется установить в городе Касимов Рязанской области. Одна из авторов идеи — заслуженный деятель культуры Татарстана Альфия Рахматуллина, проживающая в Санкт-Петербурге, по просьбе ИА «Татар-информ» представила проект памятника и сквера.

«Образ памятника тщательно продуман, он создан по миниатюре Юсуфа хана, хранящейся в музее “Архангельское” в Подмосковье. Одежда изучена на предмет исторического соответствия. Мы хотели сделать по-царски мощный и несгибаемый образ. Рука приложена к сердцу — это означает ее любовь и тоску по Казани», — рассказала Альфия Рахматулина.

Авторы идеи установления памятника казанской царице Сююмбике — руководитель Региональной национально-культурной автономии татар Рязанской области Ильдар Бикуев, Айдар Исмагилов и Альфия Рахматуллина. Их проект выиграл грант на сумму 1 млн 500 тыс. рублей на конкурсе муниципальных инициатив в Рязанской области. 500 тыс. рублей на осуществление проекта дала администрация муниципальной единицы, более 250 тыс. рублей собрали татары города Касимов.

По словам Альфии Рахматуллиной, памятник будет стоять на восьмигранном постаменте из красного камня. Полумесяц и звезда из зеленого камня вокруг постамента будут символом сохранившейся в сердце Сююмбике от предков религии ислам.

В 1861-1862 годах князь Николай Юсупов на основе архивных документов написал двухтомную «Историю рода князей Юсуповых». В конце раздела, посвященного Сююмбике, от пишет, что царица умерла в городе Касимов. Эта книга, хранящаяся в музее «Архангельское», по правилам музея с главным хранителем музея Людмилой Гриневым была привезена в город Касимов на конференцию, посвященную Сююмбике.

В качестве консультанта по установке памятника в городе Касимове выступил заслуженный деятель науки России и Татарстана, лауреат государственной премии РТ Индус Тагиров. «Все эти годы Индус абый отдавал работе по установлению памятника всю свою энергию, знания», — отметила Альфия Рахматулина.

«Территория, выделенная для установки памятника, будет благоустроена, сквер будет назван именем царицы Сююмбике», — добавила она.

Макет памятника в исполнении скульптора Вениамина Сидоренко утвержден Правительством Рязанской области, он прошел по всем документам. «Сейчас дело осталось только за Татарстаном. Выкупить у скульптора этот сделанный из бронзы памятник и подарить городу Касимов в память о тех днях отваги и верности», — сказала Альфия Рахматуллина.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.