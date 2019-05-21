Россия и Греция в прямом эфире «Татар-информ» подпишут договор о сохранении культурного наследия

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Завтра, 22 мая, в казанском Кремле стартует второй всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие». В числе мероприятий этого крупного события пройдут Всероссийская конференция по вопросам сохранения объектов культурного наследия и Всероссийский археологический семинар. В прямой трансляции из ГТРК «Корстон» эти научно-практические форумы, а также подписание Меморандума о сотрудничестве в области сохранения и приумножения общего культурного наследия между Россией и Грецией можно будет видеть на сайте ИА «Татар-информ» по ссылке. Событие анонсирует Комитет РТ по сохранения объектов культурного наследия.

И всероссийская конференция, и семинар археологов, как подчеркнули в ведомстве, приурочены помимо фестиваля «Архитектурное наследие» к 100-летию создания в республике госструктуры охраны памятников, отмечаемому в 2019 году. Прямая трансляция начнется в 10.00 и закончится в 16.00.

Участие примут Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, директор департамента Министерства культуры России Роман Рыбало, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков (в прошлом году приезжавший в Казань для проведения фестиваля «ЭкоБерег»), президент ИКОМОС России Александр Кудрявцев и президент ИКОМОС Греции Анастасиос Накасис.

Кроме того, на мероприятии будут представлены заказчики и исполнители реставрационных работ, представители музеев-заповедников, меценаты и собственники объектов культурного наследия, международные организации и специалисты по реставрации, учебные заведения, выпускающие профессионалов в области сохранения и изучения культурного наследия.

Специалисты из российских регионов и из-за рубежа поделятся опытом по сохранению объектов наследия, обсудят объекты ЮНЕСКО в законодательстве России, механизм частно-государственного партнерства, острую задачу спасения деревянного зодчества и т. д.

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