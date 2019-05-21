Татар-информ

21 мая 2019, 14:54

ОбществоНаука и образование

Робототехника, 3D-моделирование и сестринское дело: чем гимназия № 179 удивит гостей из Китая

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ОбществоНаука и образование

Робототехника, 3D-моделирование и сестринское дело: чем гимназия № 179 удивит гостей из Китая

Фото: Михаил Захаров

Гимназия № 179 Ново-Савиновского района Казани примет делегацию из Китая в рамках проекта «Одна школа — одна страна».

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Александра Давыдова). Казанская гимназия № 179 в рамках проекта «Одна школа — одна страна» примет делегацию из Китая. Корреспондент ИА «Татар-информ» побывал в учебном заведении и узнал, какие предметы по компетенциям WorldSkills преподают в школе, как здесь будут встречать заграничных гостей и чем планируют их удивить.

Гимназия № 179 находится в Ново-Савиновском районе Казани. Всего здесь обучаются более 1,8 тыс. детей, работают 125 преподавателей. Школа вошла в число 57 учебных заведений столицы РТ, которые примут иностранных гостей чемпионата мира по профессиональному мастерству в рамках программы «Одна школа — одна страна». Гимназию выбрали неслучайно — здесь помимо основной школьной программы детям преподают дисциплины по компетенциям WorldSkills.

«Сейчас широкое распространение получили рабочие профессии, и естественно, наша гимназия подстраивается под эти современные требования. На уроках ребята могут познакомиться с различными профессиями, такими как: столярное и слесарное дела, кулинария, флористика, гончарное и сестринское дела. Также наши ученики обучаются робототехнике, 3D-моделированию, шитью и многому другому. Мы ведем большую теоретическую подготовку наших обучающихся, ориентируем на различные профессии, чтоб каждый попробовал себя в разных специальностях и подобрал себе что-то по душе», — рассказала корреспонденту учитель английского языка Эльвира Галимзянова.

22 августа для обмена опытом в школе ждут делегацию из Китая — около 50 учителей, школьников и волонтеров. Заграничные гости уже были с дружественным визитом в гимназии 25 января, однако, в составе небольшой команды — 6 человек.

«Мы рады, что нам выпала честь участвовать в проекте „Одна школа — одна страна“. Это огромная возможность составить диалог культур между нашими странами. Для детей — это невероятная возможность познакомиться со сверстниками, подружиться с ними, чтобы в дальнейшем они могли общаться. Кроме того, участие в проекте — это возможность показать не только нашу школу, но и традиции нашего замечательного города Казани и цветущего Татарстана», — отметила директор гимназии № 179 Эльвира Наумова, добавив, что школьники очень ждут визита иностранных гостей и готовят для них большое мероприятие. По мнению директора, WorldSkills поможет ребятам набраться опыта у профессионалов, а также определить для себя цели на будущее.

Несмотря на то, что в гимназии дополнительно преподают китайский язык, контактировать с делегацией будут на английском языке. «Китайский язык у нас преподают в рамках дополнительных занятий. В кружке занимаются только мотивированные дети — порядка 20 человек. Основной язык, который преподают у нас в школе — английский, а в лингвистических классах дети изучают второй европейский язык — немецкий, также популярностью пользуется французский», — добавила директор школы.

Сегодня в гимназии проходит репетиция — ребята оттачивают программу, которую подготовили для делегации из Китая. Они планируют показать заграничным гостям открытые уроки по английскому языку, технологии, сестринскому делу и другие.

Учитель информатики Энже Яковенко помимо своего основного предмета ведет кружок по 3D-моделированию. Сейчас в секции занимаются ученики, начиная с 7 класса, в планах — понизить возрастной ценз и обучать дисциплине младших школьников.

«Дополнительное занятие по моделированию — это, скажем так, азы. В старших классах у нас уже идет работа с 3D-принтерами. Для ребят это несложно, они работают с удовольствием, проявляют всю свои творческие способности. Ручки для детей закупает школа, а нити для них уже покупают сами школьники — выбирают цвета, которые им нравятся», — рассказала корреспонденту преподаватель. Он также добавила, что ребята могут создать как плоские изделия по трафаретам, так и объемные — здесь потребуется фантазия.

В гимназии также обучают ребят и сестринскому делу — занятия проходят по договору с КГМУ. Замдиректора по учебной работе Елена Сиразиева поделилась с корреспондентом, что по окончании курса ребята получают сертификаты, которые позволяют им в дальнейшем работать в медучреждениях.

«В зависимости от класса есть различные направления. В 9-ом классе раз в неделю ученики ходят на лекции по введению в медицину, а в 10-11 они уже приобретают теоретические навыки, выполняют стандарт младшего медицинского персонала и получают при этом сертификат. Он дает право работать медбратом и медсестрой — ребята имеют рабочую компетенцию и могут работать в этом направлении», — отметила завуч.

Она также добавила, что многие гимназисты в дальнейшем хотят принять участие в чемпионате WorldSkills как в имеющихся компетенциях, так и в качестве волонтеров. Проект «Одна школа — одна страна» является тому подтверждением — ученики принимают активное участие в подготовке ко встрече с делегацией из Китая, черпают информацию о чемпионате и дисциплинах.

Так, ученик 7 класса Кирилл Синяшин поделился с корреспондентом, что уже подружился с некоторыми членами китайской команды, иногда ребята общаются посредством соцсетей. Чтобы расположить к себе сверстников, юноша выучил китайское приветствие «ni hao».
«WorldSkills для меня очень много значит. В будущем я бы хотел стать участником чемпионата. Меня интересуют иностранные языки, поэтому я бы хотел принимать гостей из других стран», — рассказал он о своих планах.

Семиклассница Аделина Яруллина, в свою очередь, отметила, что ждет начала чемпионата. По ее мнению, благодаря WorldSkills можно раскрыть свои таланты и перенять опыт других участников.

«WorldSkills для меня — очень интересное мероприятие, потому что можно раскрыть свои способности, узнать себя чуточку больше, посмотреть, какие таланты скрываются в тебе и других людях. Я бы хотела попробовать свои силы в чемпионате. Мне очень интересна биология, медицина, возможно, когда-нибудь я приму участие в этих компетенциях», — заключила девушка. 

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