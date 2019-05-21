Роберт Уразов предложил варианты распределения оборудования, закупленного к ЧМ WorldSkills-2019

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов предложил варианты распределения оборудования, закупленного за счет средств федерального бюджета к ЧМ. Свои варианты он высказал сегодня в «Казань Экспо» на заседании оргкомитета по подготовке и проведению 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году.

«В настоящий момент нет решения по оборудованию, которое останется после чемпионата. Напомню, что к подготовке чемпионата закупается оборудование на сумму более миллиарда рублей. По оборудованию есть несколько вариантов развития событий», — сказал Уразов.

Он привел в пример мировой опыт, когда все оборудование, которое приобретается странами, проводящими международные чемпионаты, остается на их территории.

Второй вариант — поддержка регионов национальных финалов, добавил гендиректор WorldSkills Russia. «Предлагаем рассматривать это оборудование как поддержку чемпионатного движения, поскольку оно уже предусмотрено в рамках нацпроекта, для приобретения мастерских, которыми оснащаются колледжи. В этом отношении правильно было бы поддержать Татарстан и регионы, которые будут проводить финалы в 2020 и 2021 годах», — подчеркнул он.

Третий вариант, по словам Уразова, предполагает поддержку колледжей, которые готовили сборную, с другой стороны — обеспечивают хорошую массовую подготовку.

По поводу дальнейшей эксплуатации МВЦ «Казань Экспо» он отметил, что «здесь совместно с Татарстаном при согласовании с федеральными органами исполнительной власти нужно определить отдельную позицию».

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В состязаниях примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов из более чем 60 стран. Участники будут соревноваться по 56 компетенциям.

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