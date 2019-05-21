Метеорологи предупреждают жителей и гостей Татарстана о сильном ветре

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В ближайшие сутки в Татарстане возможен сильный ветер, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

«Днем 22 мая местами по Республике Татарстан ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 16 м/с», – уточнили в пресс-службе управления.

В ГУ МЧС России по РТ напоминают жителям и гостям республики, что сильный ветер может представлять серьезную опасность. При усилении ветра рекомендуется не выходить без острой необходимости из дома. На улице держаться подальше от стен домов, дорожных знаков, вывесок и больших деревьев. Смертельно опасным может быть нахождение под линиями электропередачи.

Водителям стоит отложить поездки за пределы населенных пунктов. Перед поездкой проверить техническое состояние авто, а на трассе выбирать безопасную скорость движения, избегая резких маневров и перестроений.



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