Под предлогом компенсации за БАДы аферисты выманили у двоих челнинцев 200 тысяч рублей

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Аферисты под предлогом компенсации за БАДы выманили у двоих челнинцев 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Так, в полицию обратился 59-летний житель Нового Города, который рассказал, что с 17 по 20 мая ему звонил неизвестный и утверждал, что мужчине положена компенсация за БАДы, которые оказались неэффективными.

«Чтобы получить выплату, от челнинца потребовали заплатить налог. Он поверил аферистам и перевел на их счет 100 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что мошенник действовал из Москвы», – рассказали в МВД.

Еще одной жертвой злоумышленников из Москвы стала 88-летняя жительница села Малая Шильна. По аналогичной схеме женщина перечислила неизвестным 100 тысяч, после чего они перестали выходить с ней на связь.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

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