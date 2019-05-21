Более 1800 участников приедут на фестиваль русского фольклора «Каравон»

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В русском народном празднике «Каравон», который состоится 25 мая в селе Никольское Лаишевского района, примут участие более 1800 человек из 140 коллективов. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела культуры исполкома Лаишевского муниципального района РТ Ильнур Гайниев.

«На текущий момент подтвердили свое участие в мероприятии более 140 коллективов из 6 регионов России, в том числе из 40 муниципальных районов Республики Татарстан, из городов Набережные Челны и Казань. Всего более 1800 участников», — отметил спикер.

На празднике Татарстан представят такие фольклорные коллективы, как «Не любо — не слушай», «Красная горка», «Духов день» и другие. Кроме этого, мероприятие посетят коллективы из Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей, Республик Удмуртия и Башкортостан.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.