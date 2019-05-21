Президент РТ: При подготовке к WorldSkills-2019 обновятся городская и транспортная инфраструктуры

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В ходе подготовки к чемпионату WorldSkills Kazan 2019 будут обновлены городская и транспортная инфраструктуры. Об этом заявил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета по подготовке и проведению 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году.

«В ходе подготовки к чемпионату будут обновлены городская и транспортная инфраструктуры. Приводятся в нормативное состояние дороги - общая протяженность 360 км. Решаются вопросы по обеспечению водоотвода, освещению, организации парковочных карманов, созданию доступной среды для маломобильных групп населения», – рассказал Президент РТ.

Рустам Минниханов заметил, что были определенные трудности с бронированием номеров в гостиницах, но на сегодня эти проблемы устранены.

«Также нами налажено взаимодействие с авиаперевозчиками. Планируется увеличение авиарейсов в пиковые даты прибытия и отъезда участников и гостей чемпионата. Оказывается содействие бронированию авиабилетов и в выборе маршрутов. В целом мы плодотворно контактируем со всеми заинтересованными сторонами, работа ведется в плановом режиме», – добавил он.

По словам Президента РТ, утверждены концепция и комплексный план обеспечения безопасности соревнований.

«В ходе подготовки мероприятий решены вопросы по обеспечению правительственных гарантий, в частности, по безопасному проведению чемпионата и специальной таможенной процедуры. В рамках финала VII Национального чемпионата WorldSkills Russia, как тестового мероприятия, проводится оценка системы управления со стороны WorldSkills International. Проведение соревновательной части в рамках системы управления чемпионатом будет дополнительно рассмотрено и при необходимости скорректировано на основе извлеченных уроков», – подчеркнул он.

В целом Татарстан работает в штатном режиме по соответствующим положениям и процедурам, заключил Рустам Минниханов.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В состязаниях примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов из более чем 60 стран. Участники будут соревноваться по 56 компетенциям.

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