В Казани покажут премьерные серии «Шкодников» и разыграют главную роль в новом сезоне проекта

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Двенадцатый премьерный показ юмористического детского киножурнала «Шкодники» состоится сегодня в культурно-досуговом комплексе им. В.И. Ленина. Об этом сообщает пресс-служба дирекции «Время кино».

Зрителям представят 27 новых серий ярких, интересных, забавных историй с участием юных талантливых актеров, их родителей и звезд телеканала «ЭФИР». В программе ожидаются сюрпризы от партнеров и розыгрыш суперприза — главной роли в новом сезоне проекта.

В программе праздника поздравление участников проекта с окончанием процесса обучения и съемок, конкурсы, розыгрыши, сюрпризы от партнеров, вокальные номера и показ роликов.

Зрители смогут пообщаться с творческой группой и стать участником кинопроцесса будущих сезонов. Кастинг в новые сезоны проекта пройдет в фойе кинотеатра до начала показа.

Поздравят детей с окончанием съемок известные телеведущие: Ирина Лебедева, Марат Давлятшин, Иван Игнатов, Светлана Новикова.

Партнерами киножурнала являются Министерство культуры Республики Татарстан, Дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино», Департамент питания и продовольствия г. Казани, агентство праздников «Радость», шоколадная фабрика «Фрадэ», клиника «Твой стоматолог». Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. Начало в 18.00. Вход свободный.

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