Дамир Фаттахов: Профильные летние лагеря в Татарстане подвергнутся усиленным проверкам

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Летние детские лагеря Татарстана, реализующие профильные смены, в этом году подвергнутся усиленным проверкам. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

«Каждый родитель хочет, чтобы ребенок в летнее время не просто жил за городом, но и провел это время с пользой, приобрел определенные навыки. В Татарстане практически вся система детского отдыха реализуется в формате профильных смен», — рассказал он.

В лагерях Татарстана для детей существуют разные направления деятельности: гражданско-патриотическое, физкультурное, спортивно-туристическое, социально-педагогическое, творческое. Есть языковые и IT-смены. Такие направления учитывают интересы детей и их родителей, помогают решать вопросы ранней профориентации.

В Татарстане при отборе профильных смен, которые получают государственное софинансирование, проводится открытый конкурс. Операторы летнего отдыха должны защитить свой профиль перед конкурсной комиссией.

«Мы договорились, что, несмотря на проведение конкурса, будем еще большее внимание уделять в течение летнего периода контролю соответствия программ заявленному профилю. К сожалению, были случаи, когда красивые презентации о том, что дети получат языковую базу и будут работать по определенным технологиям, не соответствовали действительности. При проверках оказалось, что смены не соответствовали заявленному профилю», — отметил спикер.

Такие случаи были единичными. Тем не менее для Минмолодежи РТ важно, чтобы красивые презентации и заявленный при защите профиль на практике были полностью воплощены в жизнь.

«Мы усилим работу по количеству и качеству проверок. Ассоциация организаторов летнего отдыха будет принимать участие в контроле качества профильных смен в сфере отдыха и оздоровления детей республики», — заключил Фаттахов.

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