Мухаметшин дал старт конкурсу социально ориентированных НКО

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин объявил о старте подачи заявок на конкурс для некоммерческих организаций в 2019 году. На поддержку социально значимых проектов татарстанских НКО из бюджета Республики Татарстан будет выделено 35 млн рублей.

«Торжественно извещаю вас, что Правительством РТ подписано и принято распоряжение о выделении 35 млн рублей на этот год. Грантовая поддержка ваших добрых дел будет осуществляться через Министерство экономики РТ», — заявил Мухаметшин на встрече с руководителями НКО республики в Общественной палате РТ.

Конкурс, нацеленный на поддержку социально-значимых инициатив, инициировала партия «Единая Россия» в 2014 году. В его рамках для реализации проектов активных и неравнодушных татарстанцев ежегодно предоставляется 35 млн рублей в виде субсидий из бюджета Республики Татарстан. За счет этого реализуются сотни проектов в интересах жителей.

Участники встречи обсудили поддержку гражданских инициатив, представители НКО рассказали о результатах реализации своих социальных проектов. В завершение мероприятия Фарид Мухаметшин вручил благодарственные письма победителям конкурса грантов прошлых лет.

«С вашей помощью мы доделываем и регулируем больные точки, устраняем общественную несправедливость», — подчеркнул Мухаметшин, обращаясь к представителям НКО.

К сожалению, в конкурсе участвуют не все муниципалитеты республики. Некоторые районы «выпадают» из этой работы, отметила зампредседателя Госсовета РТ Римма Ратникова. К примеру, в 2017 году участниками конкурса стали 37 муниципальных районов республики, а в 2018 году — только 35.

На конкурс по получению субсидий в 2017 году было подано и зарегистрировано 218 заявок НКО. По итогам решения конкурсной комиссии 112 проектов из 29 муниципальных районов стали победителями конкурса. В прошлом году было подано и зарегистрировано 199 заявок НКО. Победителями стали 113 НКО из 26 муниципальных образований Татарстана.

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