Президент РТ: Необходимо уже сейчас подумать о наследии МВЦ «Казань Экспо»

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Необходимо уже сейчас подумать о наследии Международного выставочного центра «Казань Экспо». Об этом заявил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета по подготовке и проведению 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году.

«Объект, включая временные сооружения, полностью готов к принятию участников соревнований. До сентября, когда чемпионат закончится, осталось не так много времени, нужно уже сейчас подумать о наследии МВЦ "Казань Экспо"», - сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов напомнил, что на территории «Казань Экспо» прошли девять крупных мероприятий. «Нами учтены замечания и предложения, озвученные в ходе осмотра объекта, по оборудованию конгресс-холла и возведению временной инфраструктуры», - заметил он.

Президент РТ добавил, что работа по подготовке и проведению соревнований чемпионата мира WorldSkills ведется в соответствии с планом основных мероприятий. «В эти дни в Татарстане поводится финал VII Национального чемпионата WorldSkills Russia, в ходе которого мы тестируем готовность проведения состязаний всеми службами, министерствами и ведомствами, а также международного выставочного центра. В Казань прибыли члены совета директоров и секретари от WorldSkills International во главе с президентом Саймоном Бартли. В ходе участия в национальном чемпионате они смогут лично убедиться, что мы готовимся к мировому чемпионату максимально серьезно и ответственно», - подчеркнул он.

Рустам Минниханов также поблагодарил Правительство РФ за решение о выделении дополнительных ассигнований из федерального резервного фонда на подготовку Деревни WorldSkills (Деревня Универсиады) к приему участников мирового чемпионата.

«Татарстан приложит максимум усилий, чтобы обеспечить комфортное и безопасное проживание клиентских групп, размещенных там», - заключил он.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В состязаниях примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов из более чем 60 стран. Участники будут соревноваться по 56 компетенциям.

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