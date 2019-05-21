В Казани будут судить создателя финансовой пирамиды, обманувшего вкладчиков на 300 млн рублей

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В Казани будут судить создателя финансовой пирамиды КПК «Сберфинанс», который похитил у вкладчиков свыше 300 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, в 2013 - 2014 годах 40-летний председатель кредитного потребительского кооператива "Сберфинанс", арендовав офисные помещения в Казани, Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Челябинске, Екатеринбурге и еще 8 крупных российских городах, принимал от граждан личные сбережения в качестве вкладов. При этом мужчина обещал выплатить проценты за пользование деньгами в размере от 60 до 120 процентов годовых», – уточнил Андрей Шептицикий.

В дальнейшем злоумышленник деньги вкладчиков похитил. От действий финансовой пирамиды пострадал 1221 человек, общий ущерб оценивается в 308 млн рублей.

Подозреваемому предъявлены обвинения по статье «Мошенничество». Свою вину он признал лишь частично. На время следствия учредителя «Сберфинанса» поместили под стражу.

Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.



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