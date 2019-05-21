Резидент «Сколково» на WorldSkills презентует компании РТ дрона для мониторинга объектов

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Резидент Фонда «Сколково» — компания Copter Express — на площадке VII Национального чемпионата WorldSkills Russia презентует одной из нефтяных компаний Татарстана промышленного дрона. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал менеджер по работе с клиентами компании Никита Козадаев.

«У нас планируется встреча [с компанией из Татарстана] в течение этих трех дней. Обещают приехать к нам и посмотреть продукцию. Пока не хочу загадывать», — сказал Козадаев, не раскрывая названия компании.

Промышленные дроны используются в основном для мониторинга местности. Клиентура Copter Express на данный момент — это нефтегазовый сектор. «Если раньше для мониторинга своих объектов им надо было отправлять людей, то теперь используется это устройство. Оно программируется, взлетает со станции, летит по заданному маршруту, выполняет задание: собирает информацию, передает видео и т. д.», — пояснил собеседник агентства.

Комплект стоит 990 тысяч рублей. В стоимость входит обучение специалиста. Производство компании расположено в технополисе «Москва».

Кроме того, резидент «Сколково» производит дроны, на которых обучаются участники WorldSkills по компетенции «Беспилотные летательные аппараты».

Участниками финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани станут более тысячи конкурсантов. Экспертное сообщество представят 1274 компатриота.

Финальные состязания Национального чемпионата состоятся с 21 по 23 мая в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.