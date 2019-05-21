Из-за обмеления Волги отменены 26 судозаходов в Болгар, Свияжск и Тетюши

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Из-за обмеления Волги на сегодняшний день отменены 26 судозаходов в туристические центры — Великий Болгар, остров-град Свияжск и город Тетюши. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

«Отменены на сегодняшний день 26 судозаходов. В процессе снятия до конца мая 10 судозаходов», — уточнили в ведомстве.

Таким образом, в Болгаре с рейса сняли 8 теплоходов, в процессе были отменены еще 4. На остров-град Свияжск не курсирует 3, в планах отменить еще один. В Тетюши из 20 запланированных на май заходов состоялось только 3. Остальные запланированные судозаходы находятся в процессе снятия с рейса.

Также в ведомстве уточнили, что в туристических центрах, расположенных на Каме, — Елабуге и Чистополе — проблем с судозаходами нет.

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