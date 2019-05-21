Правительство РФ выделит 631 млн рублей на подготовку Деревни Универсиады к WorldSkills-2019

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан получит около 631 млн рублей на подготовку объектов жилого комплекса Деревня Универсиады. Об этом сообщила сегодня в «Казань Экспо» заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова на заседании оргкомитета по подготовке и проведению 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году.

«В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 апреля предусмотрено выделение в 2019 году Министерству просвещения России из резервного фонда Правительства бюджетных ассигнований в размере почти 631 млн рублей на предоставление трансфертов Татарстану в целях подготовки объектов жилого комплекса Деревня Универсиады», - рассказала вице-премьер РФ.

Она уточнила, что речь идет об обеспечении комфортного и безопасного проживания не менее 5,5 тыс. участников 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству.

«Вчера на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам были одобрены изменения в паспорт нацпроекта "Образование". Министерство просвещения РФ должно внести в Правительство РФ согласованный проект изменений в действующее постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов Татарстану, чтобы поставить точку в нормативном регулировании этого вопроса. Прошу максимально быстро эту работу завершить», - подчеркнула Голикова.

Она также отметила, что сегодня в Госдуме рассматривается законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». «Он позволит упростить правовое регулирование привлечения на работу иностранных граждан в России по организации и подготовке национальной сборной страны. Документ согласован всеми, и мы не предполагаем каких-то осложнений при его прохождении», - добавила заместитель Председателя Правительства РФ.

По словам Голиковой, подготовка к WorldSkills Kazan 2019 идет в плановом режиме.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В состязаниях примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов из более чем 60 стран. Участники будут соревноваться по 56 компетенциям.

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