Дети с ДЦП и аутизмом из Татарстана отдохнут в летних лагерях

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Третий год подряд в Татарстане по поручению Президента РТ будут организованы специализированные летние оздоровительные смены для особенных детей. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

«Важной категорией для нас являются дети с ограниченными возможностями. С 2017 года по поручению Президента РТ организуются специализированные смены для особенных детей. В этом году в лагеря отправятся 573 ребенка, среди которых дети с нарушением слуха, зрения, с нарушением интеллекта, больные сахарным диабетом, ДЦП и дети с аутизмом», — сообщил он.

Республиканская программа летнего отдыха сохраняет свою социальную ориентированность. Для 54831 ребенка из Татарстана и их семей отдых в лагерях в 2019 году будет бесплатным. Кроме того, ребята из республики поедут загорать на море.

«В пяти лагерях на Черноморском побережье этим летом отдохнут 5750 детей из Татарстана. Это больше, чем в прошлом году. Три лагеря Краснодарского края — “Приазовец”, “Витязево” и “Дружба” примут 3250 детей. На территории Республики Крым будет организован отдых в двух лагерях — “им. Казакевича” и “Лучистый” для 2500 детей», — сообщил Фаттахов.

Всего в рамках летней оздоровительной кампании предполагается работа 118 стационарных лагерей, 9 санаторно-курортных организаций, 79 лагерей палаточного типа. На 1 июля запланирован заезд в 31 оздоровительную организацию. Ранние заезды примут семь лагерей.

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