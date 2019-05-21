Минниханов: «Мы готовы поддерживать тюрингских бизнесменов, которые пожелают работать в Татарстане»

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с министром экономики, науки и цифрового общества Тюрингии (ФРГ) Вольфгангом Тифензее, обсудив вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и расширения деловых контактов. Об этом сообщили в пресс-службе Президента РТ.

Делегация Тюрингии прибыла в Казань на финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Рустам Минниханов поблагодарил господина Вольфганга Тифензее за его участие в церемонии открытия чемпионата и за приветствие от имени Премьер-министра земли Тюрингия.

Рустам Минниханов также отметил, что делегация Татарстана неоднократно посещала Тюрингию, была проведена большая работа по укреплению сотрудничества между регионами. «Предполагается также, что в ходе нынешнего визита в Татарстан делегации земли Тюрингия будут найдены новые направления сотрудничества, что позитивно скажется в целом на наших двусторонних отношениях», – сообщил Президент РТ.

Рустам Минниханов пояснил, что у Татарстана и Тюрингии нет никаких разночтений на межрегиональном уровне. «Мы готовы поддерживать тюрингских бизнесменов, которые изъявят желание работать в регионе», – сказал он.

Президент РТ уточнил, что сотрудничество Татарстана и земли Тюрингия также осуществляется в области науки и образования. В частности, было подписано соглашение о сотрудничестве между КНИТУ-КАИ имени Туполева и техническим университетом Ильменау (Тюрингия). «Через месяц по приглашению Премьер-министра Тюрингии господина Бодо Рамелова мы снова посетим ваш регион. Уверен, что этот визит станет очередным импульсом для наших взаимовыгодных отношений», – подчеркнул Рустам Минниханов.

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