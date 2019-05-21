Россельхознадзор по РТ: На сегодняшний день в республике отсутствует угроза птичьего гриппа

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). Управление Россельхознадхора по Республике Татарстан сообщило, что на территории республики и близлежащих районов отсутствует угроза птичьего гриппа. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал Заместитель руководителя управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов.

«На сегодняшний день болезни высокопатогенного гриппа птиц на территории РТ нет, состояние благополучное, и продукцию птицеводства можно покупать с полной уверенностью», — отметил спикер.

В том числе он отметил, что покупать продукцию следует в санкционированных местах торговли, где работают ветеринарные службы и имеются все ветеринарно-сопроводительные документы.

Иванов также добавил, что с начала этого года в республике было выявлено 35 случаев перевозки птиц и крупнорогатого скота без ветеринарных документов.

«На посту ГИБДД „Малиновка“, где мы проводим круглосуточные дежурства, было выявлено около 35 перекупов, которые перевозили продукцию без ветеринарных сопроводительных документов», — сообщил Евгений Иванов.

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