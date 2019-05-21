Ректор КНИТУ-КАИ: WorldSkills - это драйвер популяризации рабочих профессий

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Чемпионаты WorldSkills - это драйвер популяризации рабочих профессий, заявил ИА «Татар-информ» ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов на полях VII Национального чемпионата WorldSkills Russia, который проходит в «Казань Экспо».

«Роль этого турнира огромна. В спорте большие достижения являются драйвером массового спорта. Когда дети и молодежь видят чемпионов, им тоже хочется быть такими же сильными и здоровыми. WorldSkills - это то же самое, только по рабочим профессиям. Детям показывают, что современные рабочие профессии, такие как операторы станков, — это очень круто, интересно, престижно. Престижно настолько, что весь мир смотрит», — отметил руководитель вуза.

В сборную Татарстана на этом национальном чемпионате входят несколько команд КНИТУ-КАИ. Это заочники и учащиеся колледжей при университете. Кроме того, вуз достаточно сильно представлен в юниорской лиге. В Инженерном лицее-интернате КНИТУ-КАИ учится 5 чемпионов России.

«Наш лицей — ядро юниорской сборной Татарстана по техническим номинациям: робототехника, лазерные технологии, CAD-дизайн и т. д. В лицее порядка 800 м так называемой проектной зоны со всем необходимым оборудованием, — продолжил Альберт Гильмутдинов. — Дело не только в том, чтобы дети участвовали и побеждали в этих турнирах — это лишь макушка айсберга. Самое главное, чтобы они могли практически реализовывать все свои идеи. Мы реализовали такую концепцию, что ребенок может материализовать все, что приходит ему в голову».

Участниками финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» в Казани станут более тысячи конкурсантов. Экспертное сообщество представят 1274 компатриота.

Финальные состязания Национального чемпионата состоятся с 21 по 23 мая в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

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