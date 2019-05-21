Дамир Фаттахов: Бюджет летней оздоровительной кампании РТ вырос до 1,5 млрд рублей

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Финансирование летней детской оздоровительной кампании из бюджета Татарстана в текущем году составит 1,5 млрд рублей, что на 78 млн рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

«В этом году 218,6 тысяч детей из Татарстана отдохнут в летних оздоровительных лагерях, что соответствует уровню прошлого года. Перед ними свои двери распахнут 1815 организаций отдыха», - сообщил он.

Всего в рамках летней оздоровительной кампании предполагается работа 118 стационарных лагерей, 9 санаторно-курортных организаций, 79 лагерей палаточного типа. На 1 июля запланирован заезд в 31 оздоровительную организацию. Ранние заезды примут семь лагерей.



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