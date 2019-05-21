Казанец продает на Avito два двигателя от Ту-144 за 20 млн рублей

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Александра Давыдова). На сервисе Avito появилось объявление о продаже двух турбореактивных двухконтурных двигателей с форсажной камерой (ТРДДФ) для самолетов Ту-144. Их стоимость продавец — частное лицо из Казани — оценил в 20 млн рублей.

«Продадим два ТРДДФ от Ту-144. В хорошем состоянии. Тяга одного двигателя 17500 килограмм-силы (кгс), на полном форсаже максимальный расход 8,5 т/ч... Запустить только в данный момент не получится, керосина нет, но, поверьте на слово, он рабочий (наверное). Бережное хранение, теплый сухой гараж, законсервированный», — сказано в сообщении.

Помимо денежного вознаграждения продавец также рассматривал обмен на частный дом в Казани или недвижимость за рубежом. Связаться с автором объявления у ИА «Татар-информ» не получилось, так как спустя некоторое время оно было удалено модератором Avito. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что продавцами двигателей могут оказаться сотрудники КНИТУ-КАИ, на территории которого расположен советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. В университете заверили, что никакой связи между объявлением и работниками вуза нет.

«Двигатели КНИТУ-КАИ находятся под охраной. Объявление является либо фэйком, либо неудачной шуткой. Сейчас администрация занимается тем, что проводит проверку по данному сообщению», — рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе университета.

Ранее сообщалось, что для запуска музея на базе советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 КНИТУ (КАИ) необходимо 150 млн рублей. На создание музейного комплекса уже привлечено 37,5 млн рублей.

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