(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Для участников и гостей соревнований WorldSkills-2019 пустят бесплатные автобусы-шаттлы, которые будут курсировать до главной площадки соревнований «Казань Экспо».

Автобусы будут отходить от парковок, где можно оставить личный автомобиль. Такие парковки расположены у торгового центра «Леруа Мерлен» (Оренбургский тракт, 174), станции метро «Дубравная» и у торгового центра «МЕГА Казань» (проспект Победы, 141). Время в пути – 35 минут.

К утренним соревнованиям 21, 22, 23 мая можно добраться на автобусах, которые отправятся в 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, а к дневным — в 13.30, 14.30 или 15.30. Вернуться в город также можно на шаттле. Время отправления от МВЦ «Казань Экспо» (выход G3) – 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30.

Также до «Казань Экспо» можно доехать на электричке, цена билета - 40 рублей. Электропоезда от станции «Казань» (ЖД «Казань-1») до станции «Аэропорт» (МВЦ «Казань Экспо») отправятся в 8.25, 9.50, 12.00 и 14.18. Поездка займет около 30 минут.

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