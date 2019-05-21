Visa объявила месяц шопинг фестиваля для клиентов Ак Барс Банка

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Международная платежная система Visa проводит акцию «Visa Шопинг Фестиваль». До 15 июня клиенты Ак Барс Банка получают специальные предложения на путешествия, косметику, фильмы, а также товары для дома и ремонта от крупнейших поставщиков: Л’этуаль, Леруа Мерлен, Ozon.Travel, MEGOGO и One Two Trip.

Воспользоваться скидками от партнеров могут все клиенты Ак Барс Банка, которые владеют картами Visa. Для этого надо перейти на сайт акции, выбрать понравившееся предложение и совершить онлайн-покупку.

В онлайн-магазине Л’этуаль можно приобрести косметику и парфюмерию со скидкой 30%.

Леруа Мерлен предлагает товары по специальным ценам на маркетплейсе «Леруа Мерлен».

Путешественники могут купить на сайте Ozon.Travel ж/д билеты со скидкой до 4% и авиабилеты со скидкой 3%. А также забронировать на сайте One Two Trip отель со скидкой 1 тыс. рублей.

За покупку в онлайн-кинотеатре MEGOGO открывается 1 месяц бесплатной подписки или доступ к 20 фильмам в формате UHD в подарок.

Клиенты могут воспользоваться всеми доступными предложениями от партнеров без ограничений. Промокоды для получения скидок и подробные правила акции указаны на сайте.

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