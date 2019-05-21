Минниханов обсудил с Паршиковой развитие спортивной инфраструктуры в Татарстане

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с заместителем министра спорта России Натальей Паршиковой, обсудив с ней ряд вопросов, касающихся популяризации здорового образа жизни и строительства спортивных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Стороны обсудили вопросы популяризации спорта и здорового образа жизни, дальнейшего развития спортивной инфраструктуры. Были также затронуты вопросы проведения финальных соревнований VII Национального чемпионата “Молодые профессионалы”», – отметили в пресс-службе.

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