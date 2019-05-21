Татар-информ

21 мая 2019, 11:54

Официальная хроника

Татьяна Голикова прибыла в Казань для участия в финале чемпионата WorldSkills Russia

Официальная хроника

Татьяна Голикова прибыла в Казань для участия в финале чемпионата WorldSkills Russia

Фото: tatarstan.ru

Вице-премьер России и Президент Татарстана выступят на пленарной сессии национального чемпионата по профессиональному мастерству.

 (Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прибыла в Казань для участия в финале национального чемпионата WorldSkills Russia. В международном аэропорту «Казань» ее встретил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«В сопровождении Рустама Минниханова Татьяна Голикова посетит соревновательные площадки финала национального чемпионата в “Казань Экспо”, пообщается с экспертами и участниками состязаний, встретится с президентом международной организации WorldSkills International Саймоном Бартли», – отметили в пресс-службе. Помимо этого, вице-премьер РФ и Президент РТ выступят на пленарной сессии чемпионата WorldSkills Russia.

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Также в рабочей программе Татьяны Голиковой - участие в заседании Организационного комитета по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году.

 

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