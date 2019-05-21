В турецком филиале Музея соцбыта открылась новая выставка «Мяч и вода»

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В филиале казанского Музея соцбыта в турецкой Анталье открылась новая выставка под названием «Мяч и вода», посвященная водному поло. Экспозиция приурочена к 150-летию со дня проведения первой показательной игры, давшей начало данному виду спорта, сообщает пресс-служба музея.





Посетители увидят коллекцию уникальных фотографий, видеоматериалов, книг, журналов, специальных мячей, образцов экипировки. Экспозиция организована при поддержке двукратного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России, депутата Госдумы России Ирека Зиннурова, ватерпольного клуба «Синтез» и клуба ветеранов сборной СССР по водному поло.



Выставка начала свою работу в Турции и станет частью мероприятий, проводимых в рамках фестиваля российского спорта для соотечественников, проживающих за рубежом.



Выставку открыли представители клуба ветеранов сборной СССР по водному поло. Прославленный ватерполист Виталий Хальчицкий провел экскурс в историю водного поло, рассказал о своей спортивной судьбе и представил личную коллекцию фотографий, связанную с развитием этого вида спорта в СССР в 70 – 90 годы XX века.





Кроме того, Виталий Хальчицкий передал в музей экспонаты от спортсменов-ветеранов, среди которых – образцы экипировки, памятные вымпела и значки. Гостям продемонстрировали спортивную видеохронику, напомнив, что первая игра в водное поло состоялась в 1869 году в Лондоне. Отдельное внимание уделили рассказу о победах советских ватерполистов на Олимпиадах в 1972-м и 1980 году.



Выставка Музея соцбыта в Турции будет работать до 10 июня. Затем ее смогут увидеть жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

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