Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности поездок во Францию

(Казань, 21 мая, «Татар-информ). На территории Франции зарегистрировано ухудшение эпидемиологической обстановки в связи с увеличением численности комаров - переносчиков лихорадок Зика, денге и чикунгунья, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В настоящее время принимаются меры по сдерживанию распространения комаров, проводятся дезинсекционные мероприятия возле водоемов.

Для профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний российских граждан, посещающих курорты Франции, необходимо соблюдать меры предосторожности в целях защиты от укусов насекомых: носить одежду, максимально закрывающую части тела, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях обязательно закрывать сетками окна и двери.

По прибытии домой и в случае ухудшения состояния здоровья, следует обратиться к врачу, предупредив о месте вашего путешествия.

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