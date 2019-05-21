Следком РТ: В Альметьевске пятимесячный ребенок срыгнул и захлебнулся насмерть

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В Альметьевске пятимесячная малышка срыгнула и захлебнулась насмерть. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Трагедия произошла 17 мая. По предварительным данным, няня покормила девочку, после чего малышка уснула. Женщина ушла заниматься домашними дела и в какой-то момент обнаружила, что девочка не дышит», – рассказал агентству Шептицкий.

Няня попыталась самостоятельно реанимировать ребенка, позвала на помощь соседей и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики диагностировали смерть младенца от асфиксии – девочка захлебнулась жидкостью.

По факту случившегося начата доследственная проверка. Следователи выяснят все обстоятельства трагедии.



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