В июне казанский Музей соцбыта откроет выставку о водном поло «Мяч и вода»

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Виктория Елфимова). В июне казанский Музей социалистического быта откроет в Казани, Москве и Санкт-Петербурге выставку «Мяч и вода». Она посвящена водному поло и приурочена к 150-летию со дня проведения первой показательной игры, положившей начало этому виду спорта.

В данный момент выставка заработала на базе анталийского филиала казанского Музея социалистического быта. Экспозиция организована при поддержке двукратного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России, депутата Государственной Думы России Ирека Зиннурова, ватерпольного клуба «Синтез» и клуба ветеранов сборной СССР по водному поло.

Открыли выставку представители клуба ветеранов сборной СССР по водному поло. Ватерполист Виталий Хальчицкий провел экскурс в историю водного поло, рассказал о своей спортивной судьбе и представил личную коллекцию фотографий, связанную с развитием этого вида спорта в СССР в 70 - 90 гг.

В Музее соцбыта всем желающим представят экспонаты спортсменов-ветеранов: образцы экипировки для занятий водным поло, памятные вымпела и значки. В экспозицию также вошли спортивная видеохроника, коллекция уникальных фотографий, видеоматериалов, книг, журналов, мячей.

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