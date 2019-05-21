Татар-информ

21 мая 2019, 11:34

Общество

Беспрецедентное решение: на капремонт лагерей за три года РТ направит 7 млрд рублей

Рекомендуем

Общество

Беспрецедентное решение: на капремонт лагерей за три года РТ направит 7 млрд рублей

По итогам программы «Лето - детям» РТ станет единственным регионом с развитой инфраструктурой летних лагерей.

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На капитальный ремонт детских летних оздоровительных лагерей в Татарстане за три года по поручению Президента РТ будет направлено 7 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани министр по делам молодёжи РТ Дамир Фаттахов.

«В этом году Президентом РТ Рустамом Миннихановым принято беспрецедентное решение о старте программы по реновации и капитальному ремонту наших загородных оздоровительных лагерей. За эти три года в порядок будет приведено 94 объекта в 45 муниципальных образованиях. По итогам программы у каждого муниципального образования будет свой загородный лагерь. Лагеря охватят всех детей для организации летнего отдыха», - рассказал спикер.

Согласно данным, по итогам программы «Лето - детям», предусматривающей капремонт, строительство и реконструкцию летних лагерей, Татарстан станет единственным регионом с такой развитой инфраструктурой. При этом серьезный спрос в летнем отдыхе есть у других регионов, не имеющих собственной базы. Если республиканские лагеря смогут после организации летнего отдыха наших детей принять ребят из других регионов, то это будет сделано.

«У Татарстана есть конкурентные преимущества для организации летнего отдыха детей и подростков из регионов страны. Республика станет востребованной с точки зрения организации летнего отдыха детей», - подчеркнул Фаттахов.

Он также отметил, что в текущем году будет направлено 1,4 млрд рублей на программу, которая позволит капитально отремонтировать и построить с нуля объекты на 21 территории в муниципальных образованиях. К работе по проектированию новых объектов привлекались молодые архитекторы.

Всего в этом году организованными формами отдыха будет охвачено более 218,6 тыс. детей из республики. Перед ними свои двери распахнут 1815 организаций отдыха.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Технополис «Химград» потратит 1 млрд рублей на реконструкцию зданий, оставшихся со времен «Тасмы»

Новости дня
11:54
Татьяна Голикова прибыла в Казань для участия в финале чемпионата WorldSkills Russia

Вице-премьер России и Президент Татарстана выступят на пленарной сессии национального чемпионата по профессиональному мастерству.

11:51
В Казани автобус вылетел на встречку и протаранил ограждение

В результате ДТП пострадала 37-летняя пассажирка общественного транспорта.

11:48
В июне казанский Музей соцбыта откроет выставку о водном поло «Мяч и вода»
11:34
Беспрецедентное решение: на капремонт лагерей за три года РТ направит 7 млрд рублей
11:14
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности поездок во Францию

Ухудшение эпидемиологической обстановки в стране связано с увеличением численности комаров - переносчиков лихорадок Зика, денге и чикунгунья.

11:07
Пенсионер получил перелом ребер, упав в казанском автобусе

ДТП произошло накануне днем напротив дома № 16 по улице Академика Парина.

10:53
Следком РТ: В Альметьевске пятимесячный ребенок срыгнул и захлебнулся насмерть

По факту трагедии начата доследственная проверка.

10:50
Visa объявила месяц шопинг фестиваля для клиентов Ак Барс Банка

Клиенты могут воспользоваться всеми доступными предложениями от партнеров без ограничений.

10:43
Муфтий РТ поздравил жителей Татарстана с годовщиной принятия ислама

21 мая 922 года считается одной из самых памятных дат в истории татар и всех российских мусульман.

10:41
National Geographic опубликовал фотографии о страданиях белых медведей в Казанском цирке

Новый проект выйдет в июне 2019 года и будет посвящен диким животным, которых используют в индустрии развлечений.

10:24
Третий этап Национальной парусной лиги соберет в Казани более 300 яхтсменов

Казань впервые в своей истории примет регату такого масштаба.

10:15
Под Менделеевском в кювет вылетела иномарка, водитель и пассажир в больнице

Авария произошла накануне на трассе М7 в Менделеевском районе Татарстана.

09:53
В Татарстан на несколько дней пришла теплая погода

Потепление в республике ожидается днем 21, 22 и 23 мая.

09:47
Жители Татарстана смогут задать вопросы главному инспектору МВД России

Прием граждан состоится 25 мая в Казани в доме № 19 по улице Дзержинского.

09:33
В Казани сняли на видео, как на верхнем этаже ТЦ «Сувар Плаза» треснул пол

В результате ЧП из здания пришлось эвакуировать персонал и посетителей.

09:28
В России создадут экобренд
09:17
В Казани начали оглашать приговор по делу о пожаре в ТК «Адмирал»

На скамье подсудимых 12 человек, среди которых арендаторы здания, гендиректор строительной компании, судебные приставы и сотрудник Госстройнадзора.

09:16
В Татарстане открылась горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров

Граждане могут обратиться к специалистам Роспотребнадзора по РТ по телефону: 273-15-83.

09:00
Более 400 предпринимателей-экспортеров появятся в Татарстане за шесть лет

По информации АО «Российский экспортный центр», около 500 экспортно-ориентированных предпринимателей уже поставляют товары и услуги за границу.

08:52
Казанская компания «ПЭК» отсудила у Камгэсэнергостроя 18,2 млн рублей долга за поставку кабелей

Набережночелнинское предприятие не рассчиталось с производственно-монтажной фирмой за поставленную продукцию.

08:36
Специалист ответит на вопросы татарстанских школьников во время онлайн-консультации к ЕГЭ по истории

Выпускники узнают, как избежать типичных ошибок, и получат советы по подготовке.

08:29
Авиатехник пострадал, упав с лестницы во время ремонта двигателя самолета в аэропорту Казани

По факту случившегося началась доследственная проверка.

08:23
Представители НКО Татарстана расскажут Фариду Мухаметшину о своих проектах

Глава парламента республики планирует объявить о старте подачи заявок на конкурс для некоммерческих организаций в 2019 году.

08:04
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем принятия ислама Волжской Булгарией

По словам Президента РТ, сегодня особое значение приобретает работа по сохранению, изучению и развитию богатейшего богословского наследия.

08:00
Технополис «Химград» потратит 1 млрд рублей на реконструкцию зданий, оставшихся со времен «Тасмы»

500 млн рублей из них выделены в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

События