Беспрецедентное решение: на капремонт лагерей за три года РТ направит 7 млрд рублей

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На капитальный ремонт детских летних оздоровительных лагерей в Татарстане за три года по поручению Президента РТ будет направлено 7 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани министр по делам молодёжи РТ Дамир Фаттахов.

«В этом году Президентом РТ Рустамом Миннихановым принято беспрецедентное решение о старте программы по реновации и капитальному ремонту наших загородных оздоровительных лагерей. За эти три года в порядок будет приведено 94 объекта в 45 муниципальных образованиях. По итогам программы у каждого муниципального образования будет свой загородный лагерь. Лагеря охватят всех детей для организации летнего отдыха», - рассказал спикер.

Согласно данным, по итогам программы «Лето - детям», предусматривающей капремонт, строительство и реконструкцию летних лагерей, Татарстан станет единственным регионом с такой развитой инфраструктурой. При этом серьезный спрос в летнем отдыхе есть у других регионов, не имеющих собственной базы. Если республиканские лагеря смогут после организации летнего отдыха наших детей принять ребят из других регионов, то это будет сделано.

«У Татарстана есть конкурентные преимущества для организации летнего отдыха детей и подростков из регионов страны. Республика станет востребованной с точки зрения организации летнего отдыха детей», - подчеркнул Фаттахов.

Он также отметил, что в текущем году будет направлено 1,4 млрд рублей на программу, которая позволит капитально отремонтировать и построить с нуля объекты на 21 территории в муниципальных образованиях. К работе по проектированию новых объектов привлекались молодые архитекторы.

Всего в этом году организованными формами отдыха будет охвачено более 218,6 тыс. детей из республики. Перед ними свои двери распахнут 1815 организаций отдыха.

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