Муфтий РТ поздравил жителей Татарстана с годовщиной принятия ислама

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Камиль хазрат Самигуллин поздравил жителей Татарстана с годовщиной принятия ислама Волжской Булгарией. Обращение муфтия Татарстана опубликовано на официальном сайте ДУМ РТ.

1097-годовщина со дня официального принятия Волжской Булгарией ислама. Российские мусульмане считаю 21 мая 922 года одной из самых памятных дат в истории.

В своем поздравлении Самигуллин отмечает высокие гуманистические ценности ислама, в числе которых веротерпимость, добро, нравственность, стремление к знаниям, миру и спокойствию. все они, говорится в сообщении, нашли отклик в душах мудрых предков современных татар – булгар и укоренились в татарской и общероссийской мусульманской культуре.

«В этот знаменательный день я обращаюсь ко всем мусульманам России и призываю быть едиными в помыслах и деяниях, направленных на благо уммы и общей Родины. Ведь несмотря на то, что Аллах создал нас разными народами, в исламе первоочередное значение имеет духовная близость между мусульманами», – обратился к татарстанцам Камиль хазрат Самигуллин.

Также муфтий пожелал процветания для российской и татарстанской уммы, мира и благодати для нашей страны.

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