Под Менделеевском в кювет вылетела иномарка, водитель и пассажир в больнице

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Под Менделеевском в кювет вылетела иномарка, 54-летний водитель и 27-летний пассажир в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне в 17.20 на трассе М7 в Менделеевском районе РТ 54-летний водитель "Лифана", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет», – уточнили в ГИБДД.

В результате ДТП водитель иномарки и 27-летний пассажир получили различные травмы и были доставлены в больницу. Стоит отметить, что пассажир легковушки не был пристегнут ремнями безопасности.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.