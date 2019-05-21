Жители Татарстана смогут задать вопросы главному инспектору МВД России

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Жители и гости Татарстана смогут задать вопросы главному инспектору МВД России, генерал-майору полиции Роману Зайцеву. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«25 мая с 10.00 в рамках плановой инспекторской проверки оперативно-служебной деятельности МВД по РТ главный инспектор МВД России, генерал-майор полиции Роман Зайцев проведет прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Прием пройдет в Казани в доме № 19 по улице Дзержинского. Заранее записаться можно с 20 по 25 мая по телефону: (843) 291-33-59.



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