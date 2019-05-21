(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В Татарстан на несколько дней пришла теплая погода. Потепление в республике ожидается днем 21, 22 и 23 мая, сообщает Гидрометцентр РТ.

Сегодня, 21 мая, по республике ожидается переменная облачность, днем существенных осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха прогреется до +12..+17°, ночью опустится до 0..+5°. На почве местами ожидаются заморозки до -1°.

В среду, 22 мая, к западным районам республики подойдет теплый атмосферный фронт, ожидается дождь, днем температура воздуха составит +13..+18°. Ночью температура еще низкая и составит +2..+7°, на крайнем востоке возможны заморозки на почве до -1°.

В четверг, 23 мая, Татарстан кратковременно окажется в теплом секторе западного циклона. Прогнозируется неустойчивая погода: ожидаются дожди, грозы с ветром. Температура воздуха ночью составит +7..+12°, днем повысится до +17..+22°.

24 мая, по предварительному прогнозу, осадки прекратятся, и вновь похолодает.

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