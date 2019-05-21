Татар-информ

21 мая 2019, 10:24

Спорт

Третий этап Национальной парусной лиги соберет в Казани более 300 яхтсменов

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Спорт

Третий этап Национальной парусной лиги соберет в Казани более 300 яхтсменов

Казань впервые в своей истории примет регату такого масштаба.

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). С 23 мая по 2 июня в столице Татарстана пройдет третий этап серии парусного проекта «Национальная парусная лига», на который съедутся более 300 яхтсменов, сообщают организаторы соревнований. 

Участие будут принимать три дивизиона Лиги — Высший, Премьер и Детский.

С 23 по 26 мая соревнования откроют участники Премьер, экипажи которых борются за попадание в Высший дивизион 2020 года. С 30 мая по 2 июня свое мастерство покажут участники Высшего и Детского дивизионов.

«Гостями станут победители и участники Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, члены сборной команды России», — отмечает источник.

Столица РТ примет третий по счету этап всех дивизионов проекта, два предыдущих прошли на Черном море, в Сочи и Туапсе, три следующих тура состоятся в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Калининграде. 

Лига проходит по особому формату гонок с пересадками экипажей. Каждая гонка длится около 20 минут, в непосредственной близости от берега.

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