Елена Саляхова

21 мая 2019, 09:17

Происшествия

В Казани начали оглашать приговор по делу о пожаре в ТК «Адмирал»

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Происшествия

В Казани начали оглашать приговор по делу о пожаре в ТК «Адмирал»

Фото: Елена Саляхова

На скамье подсудимых 12 человек, среди которых арендаторы здания, гендиректор строительной компании, судебные приставы и сотрудник Госстройнадзора.

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Елена Саляхова). Кировский районный суд Казани начал зачитывать приговор по резонансному делу о пожаре в торговом комплексе «Адмирал».

На скамье подсудимых 12 человек: арендатор ТК «Адмирал» и директор ООО «Заря» Гусейн Гахраманов, его заместители Николай Каекин и Гюльгусейн Наджафов, гендиректор ОАО «Инвестиционная строительная компания» и ЗАО «Управляющая компания "АС Менеджмент"» Роберт Хайруллин, начальник межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП РФ по РТ Жанна Алпарова, бывший пристав-исполнитель Минзиля Сафина, специалист региональной инспекции Государственного строительного надзора Галия Исаева и пятеро рабочих: Наиль и Нияз Габдулхаевы, Фирдинат Ульданов, Альберт Халиков и Фанис Мухаметханов.

Гособвинение запросило для всех подсудимых реальные сроки лишения свободы – в общей сложности 91 год.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 11 марта 2015 года в торговом комплексе «Адмирал» произошел пожар, в котором погибли 19 человек и еще более 700 оказались потерпевшими.

Подсудимым было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям: «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности», «Нарушение требований пожарной безопасности», «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», «Злоупотребление полномочиями», «Превышение служебных полномочий» и «Халатность».


 

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