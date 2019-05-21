Авиатехник пострадал, упав с лестницы во время ремонта двигателя самолета в аэропорту Казани

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). 55-летний авиатехник пострадал, упав с лестницы во время ремонта двигателя самолета в Международном аэропорту «Казань». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По предварительным данным, днем в минувшую пятницу, 17 мая, на рулевом перроне Международного аэропорта "Казань" 55-летний авиатехник при осуществлении ремонта правого двигателя воздушного судна ИЛ-76 упал с переносной лестницы с высоты около четырех метров», – рассказал агентству Андрей Шептицкий.

Мужчина получил различные травмы и был доставлен в больницу. По факту случившегося начата доследственная проверка Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Международного аэропорта «Казань», авиатехник не является работником аэропорта. «Пострадавший не работает в аэропорту, а является сотрудником сторонней организации – компании "Капо Авиа"», – уточнил пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.



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