Казанская компания «ПЭК» отсудила у Камгэсэнергостроя 18,2 млн рублей долга за поставку кабелей

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Казанская производственно-монтажная компания «ПЭК» в Арбитражном суде Татарстана отсудила у набережночелнинского Камгэсэнергостроя 18,2 млн рублей из-за неоплаты поставленного кабеля. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

В декабре 2017 года между предприятиями был заключен договор на поставку кабельной продукции. Согласно судебным документам, ПЭК продал товар на 40 млн рублей. Камгэсэнергострой оплатил часть суммы, но оставшуюся часть оплачивать отказался, сославшись на несоответствие продукции нормам ГОСТ. Однако, по словам эксперта, товар соответствует всем нормам.

«Взыскать с ПАО „Камгэсэнергострой“ в пользу ООО Производственно-монтажная фирма „ПЭК“ 18,2 млн рублей долга по договору поставки», — говорится в решении.

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