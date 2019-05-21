В России создадут экобренд

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В России будет создана торговая марка экологически чистой сельскохозяйственной продукции и сырья, которая будет продвигаться на внутреннем и внешнем рынках, Минсельхоз России уже подготовил проект «дорожной карты», сообщают «Известия».

Согласно документу, к концу 2019 года планируется разработать нацстандарт экопродукции, а к середине 2020-го — определить пилотные регионы, где ее будут выращивать.

«О конкретных характеристиках бренда и категориях продуктов можно будет говорить после согласования плана мероприятий федеральными органами власти», — рассказали в пресс-службе министерства.

Поручение о создании «зеленого» бренда Правительству страны дал Президент России Владимир Путин в феврале этого года.

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