В Татарстане открылась горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). С 20 мая по 3 июня в Татарстане будет работать горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

Граждане смогут задать интересующие вопросы по соответствующим темам, а также подробнее узнать о действующих нормативных гигиенических требованиях к данной категории товаров и услуг.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ принимают звонки с 10.00 и до 17.00 в будние дни и с 10.00 до 15.45 в пятницу по телефону: 273-15-83. Перерыв с 12.00 до 12.45.

Кроме того, граждане могут обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора в любое время суток по телефону: 8-8005554943.

Ежедневно с 9.00 и до 17.00 (кроме праздничных и выходных дней) будет работать горячая линия Консультационного центра для потребителей по телефону: (843) 221-90-16. Перерыв с 12.00 до 13.00.

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