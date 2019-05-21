Специалист ответит на вопросы татарстанских школьников во время онлайн-консультации к ЕГЭ по истории

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Сегодня татарстанские школьники смогут присоединиться к онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ по истории, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Прямой эфир пройдет с 17.00 по 18.00 в официальном сообществе ЕГЭ во «ВКонтакте». Запись лекции будет сохранена в видеозаписях группы.

На вопросы школьников ответит старший эксперт предметной комиссии ЕГЭ по истории по Москве, финалист конкурса «Педагог года Москвы — 2018» в номинации «Учитель года», историк Евгений Кошелев.

Во время консультации будут рассмотрены структура контрольно-измерительных материалов единого экзамена по истории и критерии оценивания заданий. Выпускники узнают, как избежать типичных ошибок, получат советы по подготовке.

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