В Казани ограничат движение транспорта в районе Казанской академии тенниса

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 21 мая, ограничат движение транспорта в районе Казанской академии тенниса, сообщает портал мэрии столицы РТ.

С 9 утра и до 8 вечера будет запрещен поворот направо при движении по проспекту Победы в сторону Оренбургского тракта (в районе заправки «Таиф-НК»). На этом участке будут установлены знаки «Въезд запрещен», ограничение не распространяется на транспортные средства экстренных и оперативных служб, а также велосипеды.

Временные неудобства связаны с проведением финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Ранее сообщалось, что 24 мая улицу Бичурина также перекроют для движения транспорта.

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