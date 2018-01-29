Представители НКО Татарстана расскажут Фариду Мухаметшину о своих проектах

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сегодня проведет рабочее совещание с представителями некоммерческих организаций Татарстана, реализующих социально значимые проекты в республике. Участники встречи обсудят поддержку гражданских инициатив, также представители НКО расскажут о результатах реализации своих проектов. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Госсовета РТ.

«Конкурс, нацеленный на поддержку социально-значимых инициатив, в 2014 году инициировала партия „Единая Россия“. В рамках конкурса для реализации проектов активных и неравнодушных татарстанцев ежегодно предоставляется 35 млн рублей в виде субсидий из бюджета Республики Татарстан. За счет этого реализуются сотни проектов в интересах жителей. Фарид Мухаметшин также объявит о старте подачи заявок на конкурс для НКО в 2019 году», — отметили в пресс-службе.

На конкурс по получению субсидий в 2017 году было подано и зарегистрировано 218 заявок НКО из 37 муниципальных районов. По итогам решения конкурсной комиссии 112 проектов из 29 муниципальных районов стали победителями конкурса. В 2018 году было подано и зарегистрировано 199 заявок НКО из 35 районов. При этом 113 НКО из 26 муниципальных образований Татарстана стали победителями конкурса.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.