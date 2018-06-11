Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем принятия ислама Волжской Булгарией

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем официального принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В 922 году души наших предков по милости Всевышнего озарил благодатный свет ислама, который и по сей день согревает и вдохновляет нас, утверждая в стремлении к спасению, духовному совершенствованию, миру и созиданию», — сказал Рустам Минниханов, отметив, что по прошествии почти 11 веков в Древнем Болгаре и по всему РТ сегодня вновь звучит призывающий к молитве мелодичный азан.

Возвращаясь к истокам, человек проникается глубоким уважением и искренней любовью к своей истории, родному языку и культуре. Камни Древнего Болгара хранят память о славных эпохах, отважных героях и благочестивых подвижниках веры, чьи бесценные труды получили мировое признание и нашли своё продолжение в трудах известных татарских просветителей, подчеркнул Президент.

«Отрадно, что благодаря государственной поддержке, усилиям Республиканского фонда „Возрождение“, мусульманских религиозных деятелей, учёных и всех неравнодушных граждан наша легендарная духовная колыбель вновь обретает своё былое великолепие», — сказал Минниханов.

По его словам, сегодня особо значение приобретает работа по сохранению, изучению и развитию богатейшего богословского наследия, доставшегося нынешним поколениям от предков, а празднование Дня принятия ислама Волжской Булгарией, приходящееся на месяц Рамазан, будет способствовать выполнению этой благородной миссии.

«Искренне надеюсь, что каждый из нас встретит этот замечательный праздник милосердными делами и благочестивыми поступками», — отметил Рустам Минниханов, пожелав татарстанцам мира, счастья, добра и милости Аллаха.

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